В Пензе массовое купание в фонтане закончилось приездом полиции

27.07.2023 | 11:03

Жаркие дни в Пензенской области сменяют один другой. В четверг, 27 июля, температура достигнет +30…+34 градусов. Горожанам рекомендуют прятаться в тени и пить больше жидкости.

Но у пензенцев есть и свои методы борьбы со зноем. Они купаются в чаше фонтана на Московской. Накануне люди шли к ней с полотенцами в руках, в воде плескалось много детей.

В четверг, 27 июля, в администрации Пензы заявили, что Фонтанная площадь находится на особом контроле сотрудников правоохранительных органов, которые зафиксировали нарушения при патрулировании.

За порядком здесь следят «в целях предотвращения несчастных случаев на технических водных сооружениях, не предназначенных для купания».

Пензенцам объяснили, что подобные развлечения опасны. Родителей предупредили: детей в чашу фонтана пускать нельзя, с ними нужно быть предельно внимательными.

Ранее сообщалось, что в воде человек рискует получить серьезные травмы, в том числе электрические. Навредить здоровью могут и жидкости, которые добавляют в воду для предотвращения загнивания.

Однако многих это не останавливает, и они продолжают испытывать судьбу. Ранним утром понедельника, 24 июля, в фонтане искупались двое мужчин.