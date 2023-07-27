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Общество

Погода в четверг: пензенцам следует надеть светлое и прикрыть голову

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В четверг, 27 июля, в Пензенской области, как и накануне, прогнозируется желтый уровень погодной опасности: местами днем жара достигнет +30…+34 градусов.

Облачность будет переменной, ветер умеренный, юго-западный.

По данным сервиса gismeteo.ru, днем возможен небольшой дождь.

В ночь на пятницу термометр покажет +19…+21 градус.

Специалисты главного регионального управления МЧС посоветовали, что предпринять в жару.

В помещении необходимо приоткрыть форточки и окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.

Одежда должна быть светлой и воздухопроницаемой, желательно, чтобы воротник был не тугим. На улице обязательно следует пользоваться головным убором. Под прямыми лучами солнца нужно закрывать как можно больше поверхности кожи.

«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к обезвоживанию. Рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара», - советуют спасатели.

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