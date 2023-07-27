Погода в четверг: пензенцам следует надеть светлое и прикрыть голову

В четверг, 27 июля, в Пензенской области, как и накануне, прогнозируется желтый уровень погодной опасности: местами днем жара достигнет +30…+34 градусов.
Облачность будет переменной, ветер умеренный, юго-западный.
По данным сервиса gismeteo.ru, днем возможен небольшой дождь.
В ночь на пятницу термометр покажет +19…+21 градус.
Специалисты главного регионального управления МЧС посоветовали, что предпринять в жару.
В помещении необходимо приоткрыть форточки и окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.
Одежда должна быть светлой и воздухопроницаемой, желательно, чтобы воротник был не тугим. На улице обязательно следует пользоваться головным убором. Под прямыми лучами солнца нужно закрывать как можно больше поверхности кожи.
«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к обезвоживанию. Рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара», - советуют спасатели.
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