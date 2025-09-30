Ликбез

Могут ли на человека тайно оформить доверенность?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Звонили мошенники. Я сразу понял, что это они: сказали, что на меня оформлена генеральная доверенность, данные утекли и теперь все мои деньги украдут. Я положил трубку, а теперь думаю: а вдруг кто-то может сделать без моего ведома такой документ?

Ответ специалиста

Легенда о доверенности, которую якобы оформили на вас мошенники, - часть распространенной схемы обмана. Такой документ не получится сделать без личного присутствия человека.

«Нельзя, чтобы доверенность на ваше имя оформили без вашего участия или по «приказу сверху». Любые рассказы про то, что «за вас уже оформили доверенность», юридически бессмысленны и лживы», - предупредил телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции».

Кроме того, нельзя быстро продать недвижимость по доверенности. Для этого нужна нотариально удостоверенная сделка и регистрация перехода права в Росреестре (документы при этом тщательно проверяются).

По поддельной доверенности не удастся получить и деньги в банке. А настоящую, если что, можно в любой момент отменить у нотариуса.

«Федеральная нотариальная палата ведет реестр доверенностей и реестр их отмены. Если есть сомнения, всегда можно проверить подлинность доверенности и ее статус», - отметили в полиции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети