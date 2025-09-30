Могут ли на человека тайно оформить доверенность?

30.09.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Звонили мошенники. Я сразу понял, что это они: сказали, что на меня оформлена генеральная доверенность, данные утекли и теперь все мои деньги украдут. Я положил трубку, а теперь думаю: а вдруг кто-то может сделать без моего ведома такой документ?

Ответ специалиста

Легенда о доверенности, которую якобы оформили на вас мошенники, - часть распространенной схемы обмана. Такой документ не получится сделать без личного присутствия человека.

«Нельзя, чтобы доверенность на ваше имя оформили без вашего участия или по «приказу сверху». Любые рассказы про то, что «за вас уже оформили доверенность», юридически бессмысленны и лживы», - предупредил телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции».

Кроме того, нельзя быстро продать недвижимость по доверенности. Для этого нужна нотариально удостоверенная сделка и регистрация перехода права в Росреестре (документы при этом тщательно проверяются).

По поддельной доверенности не удастся получить и деньги в банке. А настоящую, если что, можно в любой момент отменить у нотариуса.

«Федеральная нотариальная палата ведет реестр доверенностей и реестр их отмены. Если есть сомнения, всегда можно проверить подлинность доверенности и ее статус», - отметили в полиции.