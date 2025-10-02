В Земетчинском районе мужчина прятал коноплю в сарае с животными

02.10.2025 | 11:13

В Земетчинском районе 50-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за конопли. Он прятал ее в сарае с животными, чтобы замаскировать запах от посторонних.

Полицейские обнаружили наркорастение на чердаке в хозпостройке сельчанина.

«Согласно заключению эксперта, изъятые части содержат в своем составе наркотическое вещество. Общая масса изъятого составила свыше 3,5 килограмма», - сообщили в областном УМВД РФ.

Мужчина признался, что собрал дикорастущую коноплю на краю села, высушил для личного употребления и не хотел никому продавать.

На него завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.