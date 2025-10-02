В Пензенской области мужчину наказали за прогулку в женской одежде

02.10.2025 | 10:44

В Пензенской области 50-летнего мужчину наказали за пропаганду нетрадиционных ценностей. Он вышел на улицу в неподходящей одежде.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», это случилось в августе в Шемышейке. Местный житель в женском образе, с макияжем и маникюром появился у магазина. Он выдавал себя за представительницу прекрасной половины человечества.

На мужчину завели административное дело. В конце сентября оно было рассмотрено.

«Суд посчитал, что он «совершал действия, направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений», - сообщает канал.

Нарушителя оштрафовали на 50 000 рублей.