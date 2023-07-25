Стало известно, когда с ул. Кирова исчезнет возмутивший пензенцев киоск

25.07.2023 | 14:40

Киоск, появившийся у объекта культурного наследия на улице Кирова, 49, должен исчезнуть до конца недели. Об этом во вторник, 25 июля, заявил министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Он уточнил, что черно-серая конструкция в границах здания XIX века постройки была обнаружена 17 июля. Ее установка противоречит требованиям действующего законодательства.

«У каждого объекта культурного наследия есть зона охраны. Размещение киосков, нарушающих архитектурный облик объектов, запрещается. Правообладателю здания и земельного участка выдано предостережение с жесткими сроками о демонтаже данного нестационарного торгового объекта. В течение этой недели данный объект должен быть убран отсюда», - пояснил чиновник.

Если этого не случится, как уже говорил Александр Понякин, придется обратиться в суд.

Министр отметил, что старинный особняк - один из самых значимых объектов Пензенской области по нескольким причинам: «Во-первых, его архитектурный облик очень знаменателен, привлекает внимание каждого человека; во-вторых, это центральная часть города Пензы».

Такие нарушения в отношении культурных объектов недопустимы, подчеркнул Александр Понякин.

Двухэтажному дому на улице Кирова около полутора сотен лет. Когда-то он принадлежал богатой купчихе Елизавете Солнышкиной.