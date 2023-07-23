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Глас народа

Пензенцев возмутил ларек рядом с памятником регионального значения

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Жителей Пензы возмутила установка торговой точки на улице Кирова, не вписывающейся в общий вид центральной части города.

Черно-серая конструкция появилась неподалеку от пересечения с улицей Максима Горького, рядом со зданием XIX века постройки, являющимся памятником регионального значения.

Объекту на Кирова, 49, около полутора сотен лет. Когда-то он принадлежал богатой купчихе Елизавете Солнышкиной. К облику усадьбы горожане привыкли, красивая двухэтажка привлекает внимание многих - даже тех, кто не знает о ее исторической ценности.

«Почему дали разрешение рядом с этим зданием поставить ларек?! Неужели центр города надо гадить такими постройками?» - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

Подобные жалобы нередки. Они поступают от людей, которые хотят, чтобы к облику города и сохранению исторической памяти относились более бережно.

Так, в прошлом году одна из пензячек заявила, что предприниматели уродуют вид улицы Московской своими постройками.

«В центре Пензы, на главной улице, где глаз радуют сохранившиеся старинные здания, скоро появится очередной новодел. Когда это прекратится? Сколько можно искажать вид улицы общепитами! Скоро от нашей истории ничего не останется», - отметила тогда женщина.

По ее мнению, к застройке и видоизменению Московской необходимо подходить с учетом требований разумности и целесообразности, а не только выгоды.

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