В Пензе ремонтирующий школу подрядчик отстает от графика

20.07.2023 | 16:27

От графика отстает капитальный ремонт еще одного образовательного учреждения региона - лингвистической гимназии № 6 в Пензе. Это отметили чиновники из городской администрации, посетившие объект в четверг, 20 июля.

Госзаказом предусмотрен ремонт фасадов, входных групп, кровли здания гимназии.

«Подрядчик незначительно отстает от графика в связи с погодными условиями. Представителю компании высказали претензию, в ответ он обещал увеличить количество бригад в выходные дни в два раза и заверил, что все работы будут выполнены качественно и в срок», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По муниципальной программе с 20 июля подрядчик приступил к замене ограждения территории и ремонту асфальтового покрытия.

Также из-за погодных условий отстает от графика ремонт зареченской школы № 220, строительная готовность которой составляет 20%. Там процесс планируют завершить в декабре.

Сроки капремонта нарушены и в школе села Колдаис Шемышейского района. Работы по муниципальному контракту на капитальный ремонт здания и инженерных сетей, заключенному с ООО «А-Строй», должны были быть выполнены до 15 июля. Однако на 17 июля еще не заменили оконные конструкции, внутренние двери и не провели ремонт систем водоснабжения и отопления, внутренней системы электроснабжения, АПС, канализации и отделку.

По результатам осмотра подрядной организации было внесено представление с целью понуждения ее к должному исполнению обязательств по контракту.

Ситуация с отставанием возмутила губернатора. Он предупредил, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за качество и сроки завершения строительных работ на объектах. Если задачи не будут выполнены, вероятна ротация руководящего звена.