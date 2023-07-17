В Заречном капремонт школы отстает от графика из-за погоды

17.07.2023 | 14:13

В Заречном продолжается капитальный ремонт двух учебных заведений - средней школы № 220 и гимназии № 216 «Дидакт».

На днях там побывал министр образования Пензенской области Алексей Комаров, отметивший отставание от графика работ на первом объекте из-за погодных условий.

«Строительная готовность школы № 220 - 20%. На данный момент перечень работ следующий: замена оконных блоков, ремонт кровли, электромонтажные и сантехнические работы, утепление фасада, внутренняя отделка помещений. Завершатся работы 20 декабря», - написал он у себя в Telegram.

Что касается гимназии, то та готова на 67%, здесь отставания нет. Закончить все планируют к 21 августа.

«Сейчас выполняются работы по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Капитальный ремонт завершится в установленный срок, и ребята начнут новый учебный год в комфортных условиях», - добавил Алексей Комаров.