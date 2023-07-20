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Общество

Корь: в Средней Елюзани сняли блокпосты на въезде и выезде

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С четверга, 20 июля, на въезде в село Средняя Елюзань Городищенского района и выезде из него сняты блокпосты.

Они были организованы, чтобы не допускать контактов с сельчанами, инфицированными корью.

О семи заболевших корью в Средней Елюзани стало известно 30 июня. В селе экстренно организовали оперативный штаб по выявлению всех случаев кори и имевших место контактов. Также в населенном пункте ввели режим ЧС.

Тем не менее корь вышла за границы Средней Елюзани: два человека, успевшие уехать в Пензу и Кузнецк, оказались контактными. Их изолировали на 21 день, и в этот период у них появились симптомы заболевания.

Кроме того, в Пензенской области ввели ограничительные меры по плановой госпитализации.

По состоянию на 20 июля в регионе корь подозревают у 74 человек (66 детей и 8 взрослых), как и днем раньше. Однако ситуацию можно с осторожностью назвать оптимистичной: в стационаре сейчас находятся 4 человека (накануне было 11), выздоровело 48 человек (было 41).

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального минздрава, 19 июня было принято решение об отмене блокпостов в Средней Елюзани в связи с постепенной стабилизацией эпидобстановки по кори.

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