Нападения змей: в регионе фиксируют случаи укусов

25.04.2025 | 18:06

В Пензенской области фиксируют случаи нападения змей на людей. С 20 апреля зарегистрировано уже 3 укуса. Об этом в пятницу, 25 апреля, порталу PenzaInform.ru сообщили в региональном минздраве.

Ранее в отделении токсикологии клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина рассказали, что делать при укусе змеи. Самое главное - не поддаваться панике. Так, к примеру, яд гадюки опасен, но не смертелен.

В первую очередь следует продезинфицировать рану антисептиком (перекисью водорода, зеленкой и т. п.) и наложить нетугую повязку или пластырь.

Стягивать жгутом нельзя: он нарушает кровообращение и значительно увеличивает степень повреждения тканей. С укушенной руки нужно снять кольца, браслеты, часы, а с ноги - обувь.

Также запрещено разрезать и прижигать рану. Кроме того, противопоказан алкоголь. Конечность нельзя беспокоить, иначе это ускорит движения лимфы, из-за чего яд быстрее распространяется по организму.

По возможности нужно принять антигистаминный препарат и анальгетик и пить как можно больше воды.

После оказания первой помощи необходимо срочно обратиться в лечебное учреждение. Транспортировать пострадавшего лучше в горизонтальном положении.