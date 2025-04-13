В Пензе 45% жителей необоснованно обращаются к врачам

13.04.2025 | 15:17

В Пензе не все могут попасть на прием к узким специалистам в течение 2 недель, как требуют нормы оказания медпомощи. Причину долгого ожидания объяснили в региональном минздраве.

«Хочу обратить внимание на проблему невозможности попасть на прием к узким специалистам в Пензе в течение 14 дней. Люди ежемесячно отчисляют средства в ТФОМС Пензенской области, но не могут своевременно получить медицинскую помощь. На что уходят эти средства?» - возмутился на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензенец.

В пример он привел запись к эндокринологу. 9 апреля мужчина попытался определить день приема, но оказалось, что ближайшая свободная дата - 23 мая.

«К неврологу - 15 мая, к офтальмологу - 3 мая, к гастроэнтерологу запись вообще отсутствует», - перечислил горожанин.

На жалобу ответил представитель областного минздрава. Он напомнил, что узкие специалисты принимают пациентов по предварительной записи. Без нее можно обратиться в кабинет неотложной помощи.

«Обращаем ваше внимание, что около 45% записей к узким специалистам - это необоснованные обращения или пациенты приходят без необходимых обследований. Пациенты записываются самостоятельно, не имея абсолютных показаний к осмотру и без обследований, тем самым они ограничивают доступность записи другим пациентам.

Также нередки случаи, когда, записавшись на прием, пациенты по разным причинам не приходят в назначенный день и не отменяют свою запись. Так образовывается пустой слот, на который мог бы записаться другой человек», - пояснили мужчине.

Пензенцу посоветовали посещать участкового терапевта.

«Он проведет обследование, назначит базисную терапию и при необходимости направит к профильному врачу-специалисту», - добавили в минздраве.

Также причиной долгого ожидания в министерстве назвали нехватку кадров. Не все медучреждения удалось укомплектовать узкими специалистами.