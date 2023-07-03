На въездах-выездах в Средней Елюзани организовали блокпосты

03.07.2023 | 11:50

В понедельник, 3 июля, в Министерстве здравоохранения Пензенской области уточнили число подтвержденных случаев кори в Средней Елюзани Городищенского района. Их 14.

«Из них 12 человек госпитализированы: 10 девочек, 1 мальчик и 1 взрослый. На амбулаторном лечении находятся еще два человека, которые остаются дома», - рассказала замминистра Марина Воробьева.

Она отметила, что за выходные были приняты меры быстрого реагирования: организованы 10 бригад, в составе которых медработник, представители общественности и сотрудники МВД. На протяжении всех выходных они продолжали объезжать дома, выявлять контактных лиц.

«На въездах-выездах организованы блокпосты, чтобы не выпускать лиц, которые уже имеют простудные заболевания либо температуру, за пределы села. Медперсонал переписывает всех тех, у кого есть превышение температуры», - добавила Марина Воробьева, подчеркнув важность изоляции при первых признаках кори.

В пресс-службе минздрава напомнили, что корь - инфекционное заболевание, начинающееся остро.

«Появляются общее недомогание, головная боль, снижение аппетита, нарушение сна. Повышается температура тела иногда до 39-40°С. С первых дней болезни отмечают насморк с обильными слизистыми выделениями. Развивается сухой кашель, у детей он часто становится грубым, «лающим», появляются осиплость голоса, покраснение слизистых век, светобоязнь.

Через 3-5 дней, а у взрослых иногда через 6-8 дней, на коже появляется сыпь в виде пятен. Но, следует отметить, что наиболее опасен заболевший за 3-4 дня до появления сыпи, в период катаральных проявлений.

В первый день элементы сыпи появляются на лице, верхней части груди; на второй день покрывают туловище и верхнюю часть рук; на третьи сутки элементы сыпи выступают на нижних конечностях, а на лице бледнеют. Период высыпания сопровождается усилением насморка, кашля, слезотечения, светобоязни, повышением температуры тела», - перечислили в ведомстве.