Перечислены самые частые травмы в майские праздники

06.05.2025 | 11:30

В майские праздники, когда многие пензенцы отдыхают на природе, отправляются на дачи или занимаются активными видами спорта на воздухе, увеличивается риск получить травмы. Об этом предупредила заведующая травматологическим пунктом клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Екатерина Сараева.

По словам врача, самые частые причины легких травм в майские праздники - спортивные и бытовые.

«Травмы средней степени тяжести, переломы костей и вывихи чаще всего возникают во время катания на самокатах, роликах, велосипедах, а также при использования строительных инструментов. Дети получают переломы из-за неаккуратных игр, на горках и батутах. Более тяжелые травмы происходят в ДТП», - пояснила врач.

Также пензенцы получают повреждения, падая с высоты, к примеру при мытье окон или использовании лестниц в строительных работах.

Травматолог подчеркнула: более 90% госпитализированных попадают в больницу в первую очередь из-за спешки. Кроме того, нельзя употреблять алкоголь во время физической нагрузки, строительных работ или купания, важно соблюдать скоростной режим за рулем.

Екатерина Сараева также дала советы на случай, если травмы избежать не удалось.

«При неглубоких порезах обработайте рану чистой водой или антисептиком. При артериальном кровотечении, когда кровь пульсирует, нужно наложить жгуты выше раны. Ни в коем случае не вправляйте вывихи и кости самостоятельно, это может усугубить состояние. Лучше обратиться за медицинской помощью к специалистам или вызвать скорую помощь», - порекомендовала Екатерина Сараева.

Травмпункт расположен по адресу: г. Пенза, ул. Пионерская, 4, работает круглосуточно. Там принимают пациентов с незначительными травмами.

Если повреждения серьезные, то скорая помощь доставит в приемное отделение клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина (г. Пенза, ул. Стасова, 7).

Детский круглосуточный травмпункт расположен по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, 43.

«При получении травмы следует обратиться к врачу-хирургу или терапевту в приемное отделение ближайшей медицинской организации. При необходимости, исходя из объективной оценки состояния и данных рентгенологического исследования, пациента направят к травматологу», - добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.