В корпусе областной больницы на ул. Краснова заработал новый лифт

Пациентам и сотрудникам Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко станет удобнее передвигаться по этажам корпуса, расположенного на улице Краснова, 60. В здании установлен и запущен в эксплуатацию новый лифт взамен старого, прослужившего 25 лет.
Его стоимость составила свыше 5 млн рублей. Средства были выделены из областного бюджета, сообщили в минздраве.
По словам главного инженера больницы Альбины Швагиревой, новый подъемник безопасен и высокофункционален.
«Это особенно актуально для пациентов с ограниченными возможностями, а также для медперсонала, который ежедневно перевозит медикаменты и оборудование», - отметила она.
В феврале в областной больнице заработал новый рентгеновский комплекс стоимостью 24 млн рублей.
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