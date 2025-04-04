В корпусе областной больницы на ул. Краснова заработал новый лифт

04.04.2025 | 19:06

Пациентам и сотрудникам Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко станет удобнее передвигаться по этажам корпуса, расположенного на улице Краснова, 60. В здании установлен и запущен в эксплуатацию новый лифт взамен старого, прослужившего 25 лет.

Его стоимость составила свыше 5 млн рублей. Средства были выделены из областного бюджета, сообщили в минздраве.

По словам главного инженера больницы Альбины Швагиревой, новый подъемник безопасен и высокофункционален.

«Это особенно актуально для пациентов с ограниченными возможностями, а также для медперсонала, который ежедневно перевозит медикаменты и оборудование», - отметила она.

В феврале в областной больнице заработал новый рентгеновский комплекс стоимостью 24 млн рублей.