За здоровый образ жизни предлагают ввести налоговый вычет

16.05.2025 | 08:14

Депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Георгий Арапов выступили с инициативой ввести налоговый вычет для граждан России, успешно прошедших диспансеризацию. Свое предложение они направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По данным Минздрава, более чем у половины россиян старше 30 лет, прошедших диспансеризацию, есть заболевания. Парламентарии считают, что многие проблемы со здоровьем можно предотвратить с помощью регулярной профилактики и поддержания здорового образа жизни.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами», - цитирует документ «Парламентская газета».

Под «хорошими результатами» депутаты понимают в первую очередь отсутствие вредных привычек, ожирения и других факторов риска. Также у претендентов на вычет должны быть в пределах возрастной нормы показатели по ключевым направлениям: функции сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной системы, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

По мнению депутатов, налоговый вычет следует установить в размере половины суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, но не менее 15 тысяч рублей. Такая мера станет дополнительным стимулом для регулярного контроля состояния здоровья.