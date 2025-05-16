Общество

За здоровый образ жизни предлагают ввести налоговый вычет

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Депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Георгий Арапов выступили с инициативой ввести налоговый вычет для граждан России, успешно прошедших диспансеризацию. Свое предложение они направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По данным Минздрава, более чем у половины россиян старше 30 лет, прошедших диспансеризацию, есть заболевания. Парламентарии считают, что многие проблемы со здоровьем можно предотвратить с помощью регулярной профилактики и поддержания здорового образа жизни.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами», - цитирует документ «Парламентская газета».

Под «хорошими результатами» депутаты понимают в первую очередь отсутствие вредных привычек, ожирения и других факторов риска. Также у претендентов на вычет должны быть в пределах возрастной нормы показатели по ключевым направлениям: функции сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной системы, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

По мнению депутатов, налоговый вычет следует установить в размере половины суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, но не менее 15 тысяч рублей. Такая мера станет дополнительным стимулом для регулярного контроля состояния здоровья.

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Источник — фото pxhere.com
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