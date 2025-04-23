Грядущее похолодание может спровоцировать вспышку гриппа

23.04.2025 | 16:49

В ближайшее время в Пензенской области возможно увеличение числа случаев кори и гриппа. Об этом в среду, 23 апреля, на брифинге предупредила первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

По ее словам, не стоит надеяться, что эпидемиологический сезон гриппа подошел к концу. Вспышки инфекции возможны и в мае. Это связано с приходом похолодания.

В Пензенской области за неделю с 14 по 20 апреля выявили 78 случаев гриппа. Это на 54 меньше, чем за предыдущий отчетный период, когда было 132.

Что касается кори, то на данный момент в регионе не зарегистрировано ни одного больного, однако следует быть готовыми к их появлению.

«В ближайшее время, когда начнется большая миграция населения, они могут быть. Много завозных случаев с запада, где корь не вакцинировалась вообще. Это наши новые регионы. И на Украине, и в Западной Европе тоже много лет не проводилась вакцинация от кори. Поэтому завозные случаи однозначно будут. И мигрирующее цыганское население, которое отказывается от вакцинации, тоже будет завозить корь», - пояснила она.

Марина Воробьева отметила, что 68% таких пациентов оказались непривитыми: либо отказались от вакцинации, либо имеют медицинские отводы.

В конце июня 2023 года вспышку кори зарегистрировали в Средней Елюзани Городищенского района. В основном заболевали дети, которым не делали прививку. У некоторых пациентов наблюдались тяжелые осложнения.

В июле корь вышла за пределы села: 2 человека, контактировавшие с больными, выехали в Пензу и Кузнецк. Их изолировали на 21 день, в течение которых у них проявились симптомы кори. Дальнейшего распространения инфекции удалось избежать.