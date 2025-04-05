В Шемышейской больнице идет капремонт хирургического корпуса

05.04.2025 | 13:51

В Шемышейской участковой больнице начался капитальный ремонт бывшего хирургического отделения. Планируется не только обновить здание, но и оснастить его современным оборудованием.

Сейчас идет ремонт кровли и четырех санитарных комнат, замена старых окон на стеклопакеты.

Следующим этапом станет приведение в порядок цоколя и отмостки здания. Будут обновлены все коммуникации и инженерные сети.

«Согласно предварительным планам, работы должны завершиться осенью 2025 года. Капитальный ремонт позволит улучшить условия для работы медицинского персонала и оказания помощи пациентам», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Ранее стало известно, что в корпусе областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, расположенном на улице Краснова, 60, установлен и запущен в эксплуатацию новый лифт взамен прежнего, прослужившего 25 лет.