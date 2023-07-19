Сетевое издание|18+|Среда|19 июл 2023|13:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Корь в Пензенской области: новые случаи и болеющие младенцы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 19 июля, в Министерстве здравоохранения Пензенской области озвучили актуальные данные по заболеваемости корью в регионе.

«С подозрением на корь выявлено 74 человека, из них детей - 66, взрослых - 8. Подтвержденных случаев - 67. В стационаре находятся 11 человек, их них детей - 9, в том числе до 1 года - 3. На амбулаторном лечении 22 человека, в том числе 21 ребенок», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Выздоровевшими сочли 41 пациента, из них 36 - дети.

Подчеркивается, что ситуация остается напряженной и нестабильной.

Ранее, говоря о заболевших младенцах, замминистра здравоохранения области Марина Воробьева уточняла, что это дети тех родителей, которые не были привиты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте