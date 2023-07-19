Корь в Пензенской области: новые случаи и болеющие младенцы

19.07.2023 | 11:19

В среду, 19 июля, в Министерстве здравоохранения Пензенской области озвучили актуальные данные по заболеваемости корью в регионе.

«С подозрением на корь выявлено 74 человека, из них детей - 66, взрослых - 8. Подтвержденных случаев - 67. В стационаре находятся 11 человек, их них детей - 9, в том числе до 1 года - 3. На амбулаторном лечении 22 человека, в том числе 21 ребенок», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Выздоровевшими сочли 41 пациента, из них 36 - дети.

Подчеркивается, что ситуация остается напряженной и нестабильной.

Ранее, говоря о заболевших младенцах, замминистра здравоохранения области Марина Воробьева уточняла, что это дети тех родителей, которые не были привиты.