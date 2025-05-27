Общество

В Пензенской области спала заболеваемость ОРВИ и гриппом

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В Пензенской области за неделю, с 19 по 25 мая, выявили 981 случай ОРВИ. Это на 3,1% меньше, чем за предыдущий отчетный период, когда было 1 012.

У 6 жителей региона диагностировали грипп, среди зараженных - двое детей в возрасте до 14 лет. Неделей ранее зафиксировали 10 случаев опасной инфекции.

Относительно высокий уровень заболеваемости был в Мокшанском, Пензенском, Нижнеломовском, Никольском, Городищенском, Вадинском, Спасском, Каменском и Малосердобинском районах, а также в Кузнецке.

Конкретно в Пензе выявили 296 случаев ОРВИ - это на 28,7% меньше, чем за предыдущий отчетный период (415). Грипп в областном центре не регистрировался, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули: чтобы не заразиться, необходимо ответственно относиться к соблюдению мер профилактики; при обнаружении признаков инфекции следует обратиться к врачу.

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