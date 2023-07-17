В Пензенской области корью заболел двухмесячный ребенок

17.07.2023 | 10:19

Утром в понедельник, 17 июля, в Министерстве здравоохранения Пензенской области озвучили актуальную информацию по ситуации с корью в регионе.

«С подозрением на корь выявлен 71 человек, подтвержденных случаев - 69. Начали болеть дети до года! Самому младшему всего 2 месяца», - сообщили в минздраве.

Замминистра Марина Воробьева уточнила, что это дети тех родителей, которые были не привиты.

В стационаре сейчас лежат 24 пациента, из них 4 взрослых, остальные - дети. На амбулаторном лечении находятся 19 человек. Выздоровевших - 28.

«За выходные динамика не сильно увеличивалась. Хорошо, когда есть такой период, когда прирост незначительный. Невакцинированных лиц в Средней Елюзани еще достаточно много. Среди граждан старше 55 лет неболевших и непривитых почти 1 000 человек», - добавила Воробьева.