Пензенцам придется заплатить за анализ на антитела к кори

17.07.2023 | 22:00

Пензенцы могут выяснить наличие у себя антител к кори только на платной основе. Об этом сообщили специалисты областного минздрава в группе ЦУРа во «ВКонтакте».

«Заболеть можно только при наличии хронических заболеваний и отсутствии защитного уровня против кори. Уровень защиты вы можете узнать, сдав кровь на наличие иммуноглобулина G (IgG). Показатель иммуноглобулина G выше референсного значения свидетельствует о наличии иммунитета», - объяснили специалисты минздрава.

Этот комментарий вызвал интерес у горожан. Они захотели выяснить, где сделать такой анализ. «Пришла в поликлинику, там сказали: это только платно», - отметила Елена К.

Специалисты в ответ сообщили, что узнать свой иммунный статус можно лишь на возмездной основе.

«А как же быть жителям районных центров, малоимущим, пенсионерам, как им сдать такой анализ?» - возмутился пензенец Юрий С.

На это специалисты уточнили, что анализ проводится по желанию, то есть делать его или нет - каждый решает сам. А бесплатно пензенцы могут получить прививку от кори. По словам специалистов, она является главной защитой от заболевания.

Тем временем в Пензенской области продолжает увеличиваться количество заболевших корью. С подозрением выявлен 71 человек, подтвержденных случаев - 69. Начали болеть дети до года, самому младшему пациенту всего 2 месяца.