Жители Средней Елюзани не хотят сидеть дома во время карантина

13.07.2023 | 13:14

В Средней Елюзани, где зафиксирована вспышка кори, медиками до сих пор не осмотрены около 400 человек. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

По данным на понедельник, не представших перед медиками было около 1 000, то есть за последние несколько дней число сократилось более чем наполовину.

«Осмотрены около 9 000 жителей села. 400 оставшихся, возможно, выехали из села, возможно, они нам не открывают дверь», - уточнила чиновница во время прямого эфира, организованного ЦУРом.

По ее словам, составлен список контактных лиц среди местных жителей. Более того, сейчас пытаются определить контактных из числа тех, кто приезжал в село в гости.

«Если они нам расскажут, это будет очень здорово, мы сможем установить наблюдение за теми лицами, которые выбыли в другие населенные пункты или регионы. Тогда мы хотя бы будем представлять, насколько у нас масштабно бедствие», - добавила Марина Воробьева.

Однако она признала, что работа с населением не всегда дает желаемые плоды: «Немного нас не слышит население, передвигается, люди не хотят посидеть дома, чтобы не распространять дальше корь».

Ранее Марина Воробьева отмечала, что некоторые жители села недооценивают заразность кори, зачастую скрывают факт заболевания до тех пор, пока тело полностью не покроется сыпью.