Озвучено новое число заболевших корью жителей Пензенской области

10.07.2023 | 09:47

По состоянию на утро понедельника, 10 июля, в Средней Елюзани, где зафиксировали вспышку кори и с 30 июня ввели режим ЧС, болезнь диагностировали у 31 человека. Из них 26 - дети.

При этом 11 человек уже выздоровели, в стационаре находятся 13 пациентов, 7 лечатся амбулаторно.

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Увеличение будет однозначно», - добавила она.

Нулевой пациент, предположительно, был из Московской области. «Были праздники, много людей возвращалось в село, в свои дома», - пояснила Марина Воробьева.

На 10 июля с начала вспышки медики осмотрели почти всех жителей села - 8 398 человек из 9 373.

«Кто-то выбыл, кто-то не открыл», - уточнила Воробьева по оставшейся почти тысяче.

Шла и продолжается активная работа по вакцинации: привиты 802 человека, из них 120 - дети.

В очагах, в основном они семейные, проводится дезинфекция, людям раздают информационные листовки.

Блокпосты на въезде и выезде в Средней Елюзани продолжают работать, чтобы реагировать на повышение температуры и проводить разъяснительную работу с въезжающими.

«Корью заболевают в 100% случаев. В стационаре находятся непривитые и однократно привитые (2 человека). Вакцина нарабатывает иммунитет через 3-4 недели и вырабатывается у 95%», - уточнила Марина Воробьева.

Корь страшна осложнениями: возникает у детей до 2 лет панэнцефалит (воспаление оболочек головного мозга), пневмония (было в эту вспышку), менингоэнцефалит (было), панкреатит, поражение суставов и др.

Тяжело болеют дети раннего возраста и взрослые старше 20 лет.