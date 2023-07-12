Безопасность детей стала критерием оценки губернаторов

12.07.2023 | 16:37

Российских губернаторов обязали следить за наличием охранников в школах и детсадах. Такие показатели, как обеспечение безопасности, расширение количества мест и доступность для детей-инвалидов, с 12 июля будут входить в перечень критериев, по которым оценивают работу глав регионов.

Информация об этом содержится в постановлении Правительства РФ от 1 июля 2023 года, пишет «Парламентская газета».

До этого при анализе уровня образования принимали во внимание численность молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года, которая осваивает основные общеобразовательные и профессиональные программы; количество специалистов в возрасте 22 лет и старше со средним профессиональным и (или) высшим образованием; долю людей, обладающих дополнительными профессиями.

«Есть также новшества и по другим векторам социально-экономического развития. Например, при анализе количества семей, улучшивших жилищные условия, будут учитывать и тех, у кого это произошло после капремонта общего имущества в многоквартирных домах», - уточняет газета.

Наличие или отсутствие компетентных охранников в школах и детсадах часто становится темой обсуждения среди пензенцев. Родителей возмущает, что за безопасностью детей до сих пор следят пожилые женщины-вахтеры или мужчины-пенсионеры.