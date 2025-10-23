В Минпросвещения оценили перспективы ДНКР стать частью ЕГЭ

23.10.2025 | 18:51

Предмет «Духовно-нравственная культура России», который появится в школах с 1 сентября 2026 года, не войдет в перечень ЕГЭ, сообщили в Министерстве просвещения РФ в четверг, 23 октября.

«Основная задача предмета - заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны», - пояснили в ведомстве.

Знания, которые дети получат в рамках курса, носят метапредметный характер. Они будут востребованы на уроках истории, обществознания и литературы.

«Изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» будет способствовать формированию у выпускников целостной картины мира и более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам», - подвели итог в министерстве.

Вместе с тем в Минпросвещения подчеркнули: введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется.