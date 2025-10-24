Учеба

В Пензенской области изменится порядок зачисления в 10-й класс

Печать
Telegram

В пятницу, 24 октября, в Законодательном собрании Пензенской области рассмотрели вопрос о внесении изменений в порядок зачисления школьников в 10-й класс. С инициативой выступил прокурор региона Дмитрий Горшков.

За последние несколько лет надзорный орган не единожды сталкивался со случаями, когда выпускникам 9-х классов, не прошедшим индивидуальный отбор, отказывали в приеме в 10-й, не обеспечивая при этом перевод в другую территориально доступную школу.

Кроме того, анализ показал, что детей и родителей не всегда заблаговременно предупреждали о таком отборе, что лишало их возможности приложить дополнительные усилия к учебе или сделать взвешенный выбор в пользу другой школы, где есть универсальные классы без углубленного изучения тех или иных предметов.

Прокурор предложил закрепить за выпускниками 9-х классов право на продолжение обучения в родной для них школе при наличии в ней классов универсального профиля, а при их отсутствии - в другой организации, определенной управлением образования и расположенной в границах того же муниципального района или городского округа.

Такие гарантии уже введены в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Архангельской, Кемеровской, Томской областях, Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты проголосовали за внесение изменений. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

Пензенские родители не первый год выражают недовольство сложившейся ситуацией, их возмущает необходимость проходить конкурс в родном для ребенка учебном заведении. Жалобы поступали не только в прокуратуру, но и детскому омбудсмену и даже главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Министр образования региона Алексей Фомин ранее объяснил, что регламент по приему в профильные классы может подразумевать вступительные испытания или определенный средний балл аттестата. Поэтому, когда учреждение отказывает ребенку, не прошедшему по параметрам, оно действует законно.

По мнению министра, для решения подобных проблем в школах, где для старшеклассников предусмотрены только профильные направления, необходимо вводить комбинированные классы и дополнительные места.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети