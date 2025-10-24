В Пензенской области изменится порядок зачисления в 10-й класс

24.10.2025 | 10:11

В пятницу, 24 октября, в Законодательном собрании Пензенской области рассмотрели вопрос о внесении изменений в порядок зачисления школьников в 10-й класс. С инициативой выступил прокурор региона Дмитрий Горшков.

За последние несколько лет надзорный орган не единожды сталкивался со случаями, когда выпускникам 9-х классов, не прошедшим индивидуальный отбор, отказывали в приеме в 10-й, не обеспечивая при этом перевод в другую территориально доступную школу.

Кроме того, анализ показал, что детей и родителей не всегда заблаговременно предупреждали о таком отборе, что лишало их возможности приложить дополнительные усилия к учебе или сделать взвешенный выбор в пользу другой школы, где есть универсальные классы без углубленного изучения тех или иных предметов.

Прокурор предложил закрепить за выпускниками 9-х классов право на продолжение обучения в родной для них школе при наличии в ней классов универсального профиля, а при их отсутствии - в другой организации, определенной управлением образования и расположенной в границах того же муниципального района или городского округа.

Такие гарантии уже введены в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Архангельской, Кемеровской, Томской областях, Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты проголосовали за внесение изменений. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

Пензенские родители не первый год выражают недовольство сложившейся ситуацией, их возмущает необходимость проходить конкурс в родном для ребенка учебном заведении. Жалобы поступали не только в прокуратуру, но и детскому омбудсмену и даже главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Министр образования региона Алексей Фомин ранее объяснил, что регламент по приему в профильные классы может подразумевать вступительные испытания или определенный средний балл аттестата. Поэтому, когда учреждение отказывает ребенку, не прошедшему по параметрам, оно действует законно.

По мнению министра, для решения подобных проблем в школах, где для старшеклассников предусмотрены только профильные направления, необходимо вводить комбинированные классы и дополнительные места.