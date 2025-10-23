С 2026 года в пензенских школах начнет появляться Wi-Fi

23.10.2025 | 14:38

В школах Пензенской области появится Wi-Fi. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Максим Изосимов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 23 октября.

«Есть нацпроект «Экономика данных [и цифровая трансформация государства]», со следующего года денежные средства нам выделены и мы начнем в школах строить сеть Wi-Fi», - пояснил он.

Проект рассчитан до 2030 года. В 2026-м Wi-Fi появится уже примерно в 40 школах региона.

По словам Максима Изосимова, это будет обычный Wi-Fi, но с авторизацией. Им смогут пользоваться и школьники, и педагоги.

«Общественный Wi-Fi в школах может позволить фильтровать контент для учеников. Они будут не все ресурсы смотреть, а только то, что, скажем, позволительно для их возраста. Потому что сейчас в интернете очень много контента, и разнообразного», - добавил министр.