В Пензе мать шестерых детей осудили за мошенничество с выплатами

В Пензе вынесли приговор матери шестерых детей. Женщину обвинили в мошенничестве при получении выплат.

Как установили следствие и суд, в феврале 2022 года пензячка получила предложение от гражданина, задолжавшего ей 30 000 рублей: чтобы закрыть обязательства, он изготовит ей поддельное свидетельство о рождении ребенка. В дальнейшем мать сможет получать выплаты на малыша. Горожанка согласилась.

Вскоре ей на Центральном рынке в Пензе передали обещанный документ, который «подтверждал» рождение ребенка 5 февраля 2022-го. С этим свидетельством злоумышленница обратилась в управление соцзащиты, чтобы ей назначили ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет.

Потом мать написала заявление о назначении других мер поддержки: ежемесячных выплат по случаю рождения третьего или последующих детей и на обеспечение питанием ребенка до 3 лет, а также ежегодной выплаты на малыша в возрасте до 6 лет.

Благодаря поддельному свидетельству о рождении с 2 июня 2022-го по 4 марта 2025-го женщина похитила 434 773,73 рубля. Свою вину она признала и частично возместила причиненный ущерб.

При вынесении приговора суд учел, что многодетная мать удовлетворительно характеризуется по месту жительства и положительно - по месту работы, а также наличие маленьких детей. Женщине назначили 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, наказание она будет отбывать условно.

С подсудимой взыскано в пользу управления социальной защиты населения 311 156,96 рубля, в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области - 78 616,77, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Приговор в силу пока не вступил.

