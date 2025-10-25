В ДТП в Мокшане погибли мужчина и младенец

25.10.2025 | 08:41

Ранним утром субботы, 25 октября, на трассе М-5 в Мокшане случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 4:45 на 595-м километре дороги 34-летняя автолюбительница за рулем Haval не справилась с управлением. Машина врезалась в световую опору, вылетела в кювет и опрокинулась.

«В результате происшествия 2 пассажира данного автомобиля, мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте», - сообщили в областной ГАИ.

Пострадали автолюбительница и другой пассажир, мальчик 2019 года рождения, - их медики отпустили после оказания помощи.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.