По ряду предметов повысят минимальный балл ЕГЭ

22.10.2025 | 08:28

Минобрнауки РФ подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вуз в 2026 году. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать по таким предметам, как русский язык, математика профильного уровня, география, литература, обществознание, хотят оставить на уровне 2025 года. По первым четырем дисциплинам это 40 баллов, а по обществознанию - 45.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по химии и биологии в следующем учебном году намерены увеличить с 39 до 40 баллов, по физике - с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46, по истории - с 36 до 40, а по иностранному языку - с 30 до 40.

Ранее Министерство просвещения РФ опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2026 году.

Досрочный период сдачи экзаменов стартует 20 марта и продлится до 10 апреля. Резервные дни запланированы с 13 по 20 апреля. Основной период пройдет с 1 по 19 июня, дни для пересдачи намечены на 8 и 9 июля. Дополнительный период для тех, кто не смог сдать ЕГЭ в основной период или получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам, продлится с 4 по 8 сентября.