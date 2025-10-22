Учеба

По ряду предметов повысят минимальный балл ЕГЭ

Печать
Telegram

Минобрнауки РФ подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вуз в 2026 году. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать по таким предметам, как русский язык, математика профильного уровня, география, литература, обществознание, хотят оставить на уровне 2025 года. По первым четырем дисциплинам это 40 баллов, а по обществознанию - 45.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по химии и биологии в следующем учебном году намерены увеличить с 39 до 40 баллов, по физике - с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46, по истории - с 36 до 40, а по иностранному языку - с 30 до 40.

Ранее Министерство просвещения РФ опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2026 году.

Досрочный период сдачи экзаменов стартует 20 марта и продлится до 10 апреля. Резервные дни запланированы с 13 по 20 апреля. Основной период пройдет с 1 по 19 июня, дни для пересдачи намечены на 8 и 9 июля. Дополнительный период для тех, кто не смог сдать ЕГЭ в основной период или получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам, продлится с 4 по 8 сентября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети