В школах региона за безопасностью до сих пор следят женщины-вахтеры

27.09.2022 | 09:09

В ряде школ Пензенской области за безопасность детей до сих пор отвечают женщины-вахтеры или мужчины-пенсионеры. Об этом шла речь на брифинге в региональном минобре в понедельник, 26 сентября.

«Все зависит от категории объекта, которая устанавливается по численности обучающихся. Если мы говорим о четвертой категории, то здесь разрешено на входе присутствие вахтера. Это в основном касается сельских малокомплектных школ, где присутствует вахтер-женщина или мужчина пенсионного возраста.

В основном, конечно, у нас на входе сидят представители ЧОП, с которыми заключаются договоры на выполнение этих работ», - объяснила замминистра образования области Ирина Осетрова.

По ее словам, во всех школах работает система оповещения - тревожная кнопка. В случае возникновения каких бы то ни было ситуаций сигнал поступает сотрудникам Росгвардии, которые незамедлительно приезжают.

Что касается турникетов, рамок металлодетекторов, то они должны присутствовать на объектах I-III категории.

«Они у нас присутствуют в более чем 90% образовательных организаций. По тем, где отсутствуют металлорамки, ограждения или турникеты, которые положено иметь, у нас существует план-график, и в соответствии с выделением финансирования все это оборудование закупается и устанавливается», - добавила Ирина Осетрова.