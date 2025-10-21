Недалеко от школы № 78 в Дальнем Арбекове заметили лису

21.10.2025 | 21:12

В пензенские дворы продолжают наведываться лисы. Во вторник, 21 октября, животное заметили недалеко от школы № 78 в Дальнем Арбекове.

«Бегала в районе дома № 9 на ул. Генерала Глазунова в Пензе», - рассказал очевидец.

Это не первый случай, когда лисы заходят в город. Так, 29 июля лиса заглядывала в окна и металась вдоль дома № 34 на улице Московской.

Горожане тогда предположили, что животное может быть заражено бешенством, раз вышло к людям.

6 ноября прошлого года пензенцы видели лису в районе Олимпийской аллеи. 23 января 2025-го животное заметили на улице Бутузова, 22 февраля - в Заре.