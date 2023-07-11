В Кузнецке заявили об опасности распространения кори в городе

В Кузнецке опасаются ухудшения эпидемической ситуации с корью, если не принять мер и не ограничить контакты с жителями Средней Елюзани, где зарегистрирована вспышка.
Известно, что корь распространилась за пределы этого населенного пункта. Один случай заболевания был зарегистрирован в том числе в Кузнецке.
«Съездили наши в гости в Елюзань, привезли корь в город. Не так все критично там. Взрослый вроде привитый, ребенок, который заболел, взят в карантин. Но об этом же надо сказать!» - заявил в понедельник, 10 июля, на совещании глава Кузнецка Сергей Златогорский.
Он подчеркнул необходимость распространения информации о кори, путях ее распространения, вакцинации среди населения.
«У нас много тех, у кого есть родственники, друзья, знакомые в Елюзани. К нам сюда приезжают торговать из Елюзани. Давайте с Роспотребнадзором, с больницами состыковывайтесь, информацию людям давайте. Нам это дело надо ограничить», - поручил Златогорский.
По его словам, 98% горожан имеют прививки против кори, в зоне риска остаются 2%.
«Оно ж прилетит», - предупредил глава города.
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