Минздрав: Корь вышла за границы Средней Елюзани

Корь вышла за границы Средней Елюзани в Пензенской области, но дальнейшего распространения не произошло. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.
«Два человека выехали в Пензу и Кузнецк», - уточнила она.
Вспышек в самых крупных городах региона удалось избежать, поскольку было известно, что выехавшие - контактные.
По приезде в Кузнецк и Пензу они изолировались на 21 день. Во время изоляции у них появились симптомы кори.
«При первых симптомах их госпитализировали», - сообщила Марина Воробьева.
Ранее она уточнила, что на 10 июля в Средней Елюзани болезнь диагностировали у 31 человека. Из них 26 - дети.
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