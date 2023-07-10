Минздрав: Корь вышла за границы Средней Елюзани

10.07.2023 | 09:53

Корь вышла за границы Средней Елюзани в Пензенской области, но дальнейшего распространения не произошло. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Два человека выехали в Пензу и Кузнецк», - уточнила она.

Вспышек в самых крупных городах региона удалось избежать, поскольку было известно, что выехавшие - контактные.

По приезде в Кузнецк и Пензу они изолировались на 21 день. Во время изоляции у них появились симптомы кори.

«При первых симптомах их госпитализировали», - сообщила Марина Воробьева.

Ранее она уточнила, что на 10 июля в Средней Елюзани болезнь диагностировали у 31 человека. Из них 26 - дети.