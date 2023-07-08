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Общество

Цены на газ для всех потребителей предложили два раза повысить

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С июля 2024 года цены на газ для всех потребителей могут увеличиться на 8%. Индексировать их также на 8% предполагается и с июля 2025-го.

С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Средства от повышения цен направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов, рост тарифов призван «поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В последний раз цены на газ выросли на 8,5% в декабре 2022-го. Тогда же для населения повторно увеличились тарифы на ЖКХ. Предельный уровень индексации составил 9%.

В Пензенской области кубометр газа обходится жителям в 6,825 рубля. Ранее цена составляла 6,229 рубля.

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