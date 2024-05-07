За 3 месяца в области обнаружили 13 фальшивых купюр

07.05.2024 | 08:08

В I квартале 2024 года в Пензенской области выявлено 13 банкнот с признаками подделки. Об этом во вторник, 7 мая, рассказали в региональном отделении Банка России.

Более половины подделок - 8 штук - имели номинал 5 000 рублей. Также обнаружены 4 фальшивые тысячные банкноты и одна двухтысячная.

Кроме этого, ненастоящей оказалась одна банкнота номиналом 50 долларов США.

Для сравнения: в январе - марте прошлого года из обращения было изъято 19 фальшивых купюр. Всего же в 2023 году в регионе обнаружили 57 подделок.

Ранее эксперты рассказали, как проверить подлинность купюр визуально или на ощупь.