По факту смерти супругов в Терновке возбуждено уголовное дело

26.03.2024 | 11:37

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 2 человек на улице Пушанина, 11. Статья - причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Тела 35-летнего мужчины и 40-летней женщины были найдены днем в понедельник, 25 марта. По предварительным данным, супруги погибли от отравления угарным газом - в квартире газовая колонка.

Без родителей остались две девочки.

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования, условия его эксплуатации и обслуживания», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Жителей Пензенской области призывают быть осторожнее и внимательнее при эксплуатации газового оборудования, следить за его техническим состоянием, привлекать специалистов газовой службы для проведения работ по его установке, обслуживанию и ремонту.