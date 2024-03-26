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Происшествия

По факту смерти супругов в Терновке возбуждено уголовное дело

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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 2 человек на улице Пушанина, 11. Статья - причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Тела 35-летнего мужчины и 40-летней женщины были найдены днем в понедельник, 25 марта. По предварительным данным, супруги погибли от отравления угарным газом - в квартире газовая колонка.

Без родителей остались две девочки.

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования, условия его эксплуатации и обслуживания», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Жителей Пензенской области призывают быть осторожнее и внимательнее при эксплуатации газового оборудования, следить за его техническим состоянием, привлекать специалистов газовой службы для проведения работ по его установке, обслуживанию и ремонту.

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Источник — фото областного управления СКР
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