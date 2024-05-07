Сетевое издание|18+|Вторник|7 мая 2024|12:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жителей Пензенской области 9 мая ожидает снег

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В прогнозе синоптиков на 9 мая произошли изменения. Теперь жителей Пензенской области ждет не только облачная и холодная погода, но и снег. Он уже прошел в Москве, а в четверг придет в Сурский край.

Снег начнется с самого утра 9 мая, днем его сменит небольшой дождь. Осадки прекратятся к вечеру.

Если накануне ожидалось, что День Победы пензенцы будут отмечать при максимальной температуре воздуха +7 градусов, то по новым данным она не поднимется выше +5. При этом ощущаться будет как -2 градуса.

Как прогнозировалось ранее, с пятницы в Пензенской области все-таки потеплеет. Будет пасмурно, однако воздух может прогреться до +12. Такая же погода сохранится и в субботу.

В воскресенье жителей региона снова ждет дождь, который будет идти на протяжении всего дня. Столбики термометров покажут +10 градусов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте