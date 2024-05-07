Жителей Пензенской области 9 мая ожидает снег

07.05.2024 | 09:35

В прогнозе синоптиков на 9 мая произошли изменения. Теперь жителей Пензенской области ждет не только облачная и холодная погода, но и снег. Он уже прошел в Москве, а в четверг придет в Сурский край.

Снег начнется с самого утра 9 мая, днем его сменит небольшой дождь. Осадки прекратятся к вечеру.

Если накануне ожидалось, что День Победы пензенцы будут отмечать при максимальной температуре воздуха +7 градусов, то по новым данным она не поднимется выше +5. При этом ощущаться будет как -2 градуса.

Как прогнозировалось ранее, с пятницы в Пензенской области все-таки потеплеет. Будет пасмурно, однако воздух может прогреться до +12. Такая же погода сохранится и в субботу.

В воскресенье жителей региона снова ждет дождь, который будет идти на протяжении всего дня. Столбики термометров покажут +10 градусов.