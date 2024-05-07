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Общество

В Кузнецке готовятся к ремонту бывшей базы медколледжа

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В Кузнецке разработка проектно-сметной документации на ремонт здания, в котором хотят разместить медицинский колледж, обойдется в 2,5 млн рублей.

Проект контракта размещен на сайте госзакупок. Речь идет о здании на улице Приборостроителей. Именно туда намерены переместить учебное заведение, которое осталось без базы в марте 2023 года.

Здание на Приборостроителей нуждается в капитальном ремонте. При разработке проектно-сметной документации требуется определить необходимость усиления несущих конструкций, плит перекрытия, ремонта кладки наружних стен, гидроизоляции, замены утепления и кровли. Также нужно обновить вентиляцию, водопровод и канализацию, сети электроснабжения.

На разработку документации направят деньги из бюджета Пензенской области.

Здание на улице Ленина, где ранее располагался кузнецкий медколледж, признано памятником истории и культуры регионального значения. 25 марта 2023 года одна из стен строения обрушилась. Оно стало опасным, и студентов переместили на другие площадки, где они учатся по сей день.

В ноябре 2023-го стало известно, что колледжу вернут бывшую базу на улице Приборостроителей.

«Метания ни к чему хорошему не привели, в свое время ее [базу] надо было поддерживать, эксплуатировать, а не оптимизировать. В результате от чего ушли, к тому и пришли. Теперь предстоит приводить в порядок. Этот объект станет основной базой медицинского колледжа», - заявил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

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