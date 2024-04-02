Пензенцы, не пустившие газовиков в дом, могут потерять тысячи рублей

02.04.2024 | 12:05

Группа сенаторов Совета Федерации предлагает усилить ответственность за нарушения, связанные с использованием и содержанием газового оборудования. Об этом пишет «Парламентская газета».

Так, в КоАП вводится положение об административной ответственности за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям.

Граждан, не пускающих сотрудников газовой службы для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов, предлагается наказывать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

Для должностных лиц санкция может составить до 100 тысяч рублей, для юридических - до 500 тысяч.

Кроме того, предлагается установить штраф за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, а также за самовольную замену такого оборудования без привлечения специализированной организации.