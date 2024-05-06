Пензенских инвалидов СВО обеспечат автомобилями с ручным приводом

06.05.2024 | 19:52

Жители Пензенской области, которые участвовали в СВО и были тяжело ранены, могут получить автомобили с ручным приводом.

Соответствующий законопроект в понедельник, 6 мая, был принят Госдумой РФ во втором и третьем чтениях.

Владельцами автомобилей станут прежде всего те граждане, которым тяжело передвигаться самостоятельно, пишет «Парламентская газета».

«Наш долг - создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно найти работу, помогать своей семье», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно информации на сайте госзакупок, отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области ищет подрядчика, готового поставить в регион 9 автомобилей с адаптированными органами управления. В их числе 2 машины для управления водителем без правой ноги, 2 - без левой и 5 - без обеих ног. Марка транспорта - «Лада-Гранта».

Вместе с автомобилем инвалидам отдадут гарантийный талон на автомобиль, сервисную книжку, руководство по эксплуатации и другие документы.

Закупка автомобилей обойдется в 9 млн 290 тыс. рублей.