Доверчивые пензенцы отдавали за «прочистку вентканалов» до 30 тысяч

02.05.2024 | 15:25

Перед судом предстанет группа лжегазовиков, обманывавших пензенцев. В нее входили 8 жителей Самарской области в возрасте от 22 до 42 лет, в том числе 4 женщины.

В октябре 2022 года подельники, один из которых был судим, приехали в Пензенскую область с четкой целью - поживиться за счет местных жителей.

Самарцы арендовали 2 квартиры и начали обход многоэтажек старой постройки, представляясь пожилым людям сотрудниками газовой службы. Они осматривали газовое оборудование, рассказывали о взрывах и отравлениях и сообщали жертвам, что необходимо почистить вентиляционный канал. Если владельцы жилья не соглашались, мошенники запугивали их штрафами или отключением газоснабжения.

Для большей достоверности они составляли договоры, после чего производили различные манипуляции, в том числе в местах общего пользования, где хозяева квартир не присутствовали. Затем рассказывали о прочищенных вентканалах и замененных решетках и требовали оплатить их труд. Суммы составляли от 1,5 тысячи до 30 тысяч рублей.

В итоге жертвами аферистов стали 36 человек, а общий ущерб составил более 500 тысяч рублей.

«Руководитель преступной группы и его заместитель вину не признали, двое других соучастников признали частично, остальные - полностью. Четверо обвиняемых добровольно возместили часть ущерба в размере 290 тысяч рублей. На земельный участок одного из соучастников стоимостью более 1,5 млн рублей наложен арест», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Пензы. Лжегазовикам грозит до 10 лет лишения свободы.