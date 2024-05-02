Сетевое издание|18+|Четверг|2 мая 2024|18:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Доверчивые пензенцы отдавали за «прочистку вентканалов» до 30 тысяч

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Перед судом предстанет группа лжегазовиков, обманывавших пензенцев. В нее входили 8 жителей Самарской области в возрасте от 22 до 42 лет, в том числе 4 женщины.

В октябре 2022 года подельники, один из которых был судим, приехали в Пензенскую область с четкой целью - поживиться за счет местных жителей.

Самарцы арендовали 2 квартиры и начали обход многоэтажек старой постройки, представляясь пожилым людям сотрудниками газовой службы. Они осматривали газовое оборудование, рассказывали о взрывах и отравлениях и сообщали жертвам, что необходимо почистить вентиляционный канал. Если владельцы жилья не соглашались, мошенники запугивали их штрафами или отключением газоснабжения.

Для большей достоверности они составляли договоры, после чего производили различные манипуляции, в том числе в местах общего пользования, где хозяева квартир не присутствовали. Затем рассказывали о прочищенных вентканалах и замененных решетках и требовали оплатить их труд. Суммы составляли от 1,5 тысячи до 30 тысяч рублей.

В итоге жертвами аферистов стали 36 человек, а общий ущерб составил более 500 тысяч рублей.

«Руководитель преступной группы и его заместитель вину не признали, двое других соучастников признали частично, остальные - полностью. Четверо обвиняемых добровольно возместили часть ущерба в размере 290 тысяч рублей. На земельный участок одного из соучастников стоимостью более 1,5 млн рублей наложен арест», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Пензы. Лжегазовикам грозит до 10 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте