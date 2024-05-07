Проект закона о сокращенной рабочей неделе рекомендовали отклонить

07.05.2024 | 09:08

Пензенцам не стоит рассчитывать на уменьшение рабочей недели и сокращение предпраздничного рабочего дня. В понедельник, 6 мая, Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить в первом чтении соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект внес депутат Айрат Гибатдинов. В нем предлагалось уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов, а также сократить рабочий день на час перед госпраздником.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что сотрудники нередко находятся на работе более 40 часов в неделю, а многие работодатели увеличивают нагрузку без расширения штатов. Такая ситуация приводит к выгоранию, стрессу, хронической усталости и в целом снижает производительность труда.

По мнению автора инициативы, сокращение рабочей недели должно было не снизить, а наоборот, повысить эффективность и производительность труда, так как работники будут иметь больше времени на восстановление энергии.