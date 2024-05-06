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Общество

7 мая в Пензенской области ожидается дождь с грозой

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7 мая в Пензенской области будет дождливо и ветрено. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

В ночь на вторник ожидается +3...+5 градусов, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Днем воздух прогреется до +21...+23, ветер изменит направление на юго-западное и усилится - его порывы временами станут достигать 20 метров в секунду.

На протяжении суток будет пасмурно, прогнозируется дождь, возможна гроза. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциально опасно).

Говоря о погоде с 7 по 10 мая, специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в регион продолжит активно поставляться холодный воздух с акватории северных морей.

«Также ожидаются «качели» с осадками. Если вначале повсеместно пройдут интенсивные дожди с грозами и порывистым ветром, то к концу периода осадки ослабеют и будут носить смешанный характер», - пояснили синоптики.

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