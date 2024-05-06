В Пензе цветы украсили клумбы у памятных мест

06.05.2024 | 20:32

В понедельник, 6 мая, в Пензе приступили к высадке цветов в зеленых зонах, у памятников, на мемориальных комплексах и развязках.

«Сегодня красивые петунии, бархатцы, бегонии, цинерарии, агератумы, колеусы украсили цветники у Монумента воинской и трудовой Славы, сквер «Проводы», - сообщается в телеграм-канале МБУ «Пензавтодор».

Специалисты назвали посадку цветов «доброй, красивой традицией», которая создает пензенцам хорошее настроение.

Ранее стало известно, что из-за холодов в областном центре отложили высадку цветов в клумбы. Как правило, город начинают преображать в первых числах мая, однако в этом сезоне регион обновил рекорд по низким температурам, все могли сгубить заморозки.

В 2024 году в Пензе планируют высадить порядка 296 тысяч растений, разработаны эскизы 35 крупных цветников.