В Пензе цветы украсили клумбы у памятных мест

В понедельник, 6 мая, в Пензе приступили к высадке цветов в зеленых зонах, у памятников, на мемориальных комплексах и развязках.
«Сегодня красивые петунии, бархатцы, бегонии, цинерарии, агератумы, колеусы украсили цветники у Монумента воинской и трудовой Славы, сквер «Проводы», - сообщается в телеграм-канале МБУ «Пензавтодор».
Специалисты назвали посадку цветов «доброй, красивой традицией», которая создает пензенцам хорошее настроение.
Ранее стало известно, что из-за холодов в областном центре отложили высадку цветов в клумбы. Как правило, город начинают преображать в первых числах мая, однако в этом сезоне регион обновил рекорд по низким температурам, все могли сгубить заморозки.
В 2024 году в Пензе планируют высадить порядка 296 тысяч растений, разработаны эскизы 35 крупных цветников.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀