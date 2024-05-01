Родственники пропавших без вести пройдут геномную регистрацию

01.05.2024 | 09:55

В мае в России в силу вступят законы, касающиеся должников за услуги ЖКХ и родственников пропавших без вести. Кроме того, некоторым категориям граждан пересчитают надбавки к пенсии.

Повышение выплат коснется членов летных экипажей гражданской авиации, а также работников угольной промышленности. Доплата складывается из средств, которые перечисляют работодатели.

Также в мае повысится фиксированная выплата к пенсии тем гражданам, которым в апреле исполнилось 80 лет или оформлена I группа инвалидности.

«Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер - 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году – 8 134 рубля 88 копеек», - пишет «Парламентская газета».

Также с 1 мая повышается акциз на игристые вина - до 119 рублей за литр. В 2025-м ставку поднимут до 124 рублей, в 2026-м - до 129 рублей. Акциз на крепленое (ликерное) вино в этом году составит 141 рубль за литр, в следующем увеличится до 147 рублей, а в 2026-м – до 153 рублей.

Эксперты прогнозируют, что из-за повышения ставки с 1 мая вина российского производства подорожают минимум на 100 рублей, а стоимость зарубежной продукции повысится еще заметнее.

С 3 мая в список лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности за услуги ЖКХ, войдут наймодатели жилья по договору соцнайма. Это означает, что у них не будет права продать такие долги коллекторам. Такие сделки признают ничтожными.

«Уже сейчас передавать коллекторам право взимать с собственников помещений задолженность по оплате ЖКУ запрещено управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям», - напоминает издание.

С 15 мая родственников людей, пропавших без вести, обяжут пройти геномную регистрацию. Процедуру проведут органы предварительного следствия и дознания, с привлечением криминалистов.

Геномную информацию станут хранить до установления местонахождения пропавшего, но не более 70 лет.