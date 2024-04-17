Пензенцы смогут бесплатно подвести газ к участку в СНТ

17.04.2024 | 20:37

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому садоводческие товарищества попадут в программу социальной газификации. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Правительства России.

Ранее о необходимости включения в программу СНТ говорил Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. По его словам, проблема недоступности сетей затрагивает миллионы семей и нуждается в решении.

Теперь пензенцы, как и остальные россияне, смогут бесплатно подвести газ к участку. Для этого необходимо иметь правоустанавливающие документы. Подать заявку должен либо собственник домовладения, либо председатель садоводческого товарищества.

«Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол - приложен к заявке о подключении», - говорится в сообщении.

По программе социальной газификации газ уже бесплатно провели к 1 млн 100 тыс. участков, и прием заявок продолжается. Льготникам, в том числе семьям участников СВО, газовые коммуникации проводят и внутри участка.