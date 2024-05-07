Имена злостных неплательщиков алиментов узнает вся страна

07.05.2024 | 07:51

В понедельник, 6 мая, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании специального реестра злостных неплательщиков алиментов.

В него включат сведения о тех, кто привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, а также достигших 18-летия недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей. Также в реестре будут данные о неплательщиках, объявленных судебными приставами в розыск.

Сведения будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг полностью не будет погашен.

В банке данных будет доступна дата принятия судебного акта о привлечении должника к ответственности. Эта информация будет вноситься в реестр должников по алиментным обязательствам в течение 5 дней с момента их поступления в Федеральную службу судебных приставов.

«Чтобы судебные приставы могли получать актуальные сведения о трудоустройстве должников, ФССП наладит взаимодействие через единую электронную систему с Социальным фондом», - сообщает «Парламентская газета».

Закон начнет действовать по истечении 360 дней после его официального опубликования.