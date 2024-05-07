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Общество

В пензенский кардиоцентр вертолетом доставили младенца из Саратова

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В понедельник, 6 мая, вертолет службы санитарной авиации доставил в Пензу из Саратова 7-дневного малыша. Об этом сообщили в Саратовской областной детской клинической больнице.

Ребенку требуется высокотехнологичная операция по коррекции коарктации аорты (врожденного сужения самого крупного сосуда в организме человека. - Прим. ред.).

В пензенский кардиоцентр вертолетом доставили младенца из Саратова

Саратовские врачи выразили благодарность коллегам из Пензенского кардиохирургического центра, которые обеспечили оперативную транспортировку ребенка из аэропорта до стационара.

Это не первый случай, когда новорожденных по воздуху перевозят из соседнего региона в Пензу для проведения сложной кардиологической операции. В январе реанимационная бригада санитарной авиации доставила из Саратова 35-дневного новорожденного с пороком сердца, которому требовалось срочное хирургическое вмешательство.

В ноябре 2023-го помощь понадобилась родившемуся в городе Балаково 4-дневному младенцу с пороком сердца. Его также транспортировали вертолетом.

В сентябре 2022-го самолет АН-2-ТВС экстренно доставил ребенка трех суток от роду. У малыша, появившегося на свет в Энгельсе, также был врожденный порок сердца.

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Источник — фото ГУЗ СОДКБ
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