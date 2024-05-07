В пензенский кардиоцентр вертолетом доставили младенца из Саратова

07.05.2024 | 08:32

В понедельник, 6 мая, вертолет службы санитарной авиации доставил в Пензу из Саратова 7-дневного малыша. Об этом сообщили в Саратовской областной детской клинической больнице.

Ребенку требуется высокотехнологичная операция по коррекции коарктации аорты (врожденного сужения самого крупного сосуда в организме человека. - Прим. ред.).

Саратовские врачи выразили благодарность коллегам из Пензенского кардиохирургического центра, которые обеспечили оперативную транспортировку ребенка из аэропорта до стационара.

Это не первый случай, когда новорожденных по воздуху перевозят из соседнего региона в Пензу для проведения сложной кардиологической операции. В январе реанимационная бригада санитарной авиации доставила из Саратова 35-дневного новорожденного с пороком сердца, которому требовалось срочное хирургическое вмешательство.

В ноябре 2023-го помощь понадобилась родившемуся в городе Балаково 4-дневному младенцу с пороком сердца. Его также транспортировали вертолетом.

В сентябре 2022-го самолет АН-2-ТВС экстренно доставил ребенка трех суток от роду. У малыша, появившегося на свет в Энгельсе, также был врожденный порок сердца.